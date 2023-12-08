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МРОТ в Москве в полтора раза превысит федеральный в 2024 году

Размер МРОТ в Москве в 2024 году повысят на 18,5%, до 29 389 рублей

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Pixabay

Минимальный размер оплаты труда в Москве составит 29 389 рублей в 2024 году, что в полтора раза больше федерального показателя. Такое решение приняли столичные власти, о нем сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что размер МРОТ устанавливается на уровне региона. Работодатели не смогут выплачивать сотруднику, отработавшему месяц по полной ставке, заработную плату ниже этого показателя.

Сейчас минимальная зарплата в Москве составляет 24 801 рубль. То есть МРОТ в следующем году вырастет на 18,5%. Минимальные размеры оплаты труда в регионах определяются в зависимости от социально-экономической обстановки.

Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда в России в 2024 году на уровне 19 242 рублей в месяц. В 2023 году ежемесячный МРОТ составляет 16 242 рубля. В следующем году он вырастет на три тысячи рублей, то есть на 18,5%. Кроме того, с 2025 года предусматривается увеличение соотношения МРОТ и медианной заработной платы с 42% до 48%.

Россияне должны зарабатывать не ниже 100 тыс. рублей в месяц для нормальной жизни, оценил 7 декабря зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, доход семьи при этом должен быть от 200 тыс. рублей.

Ранее эксперт рассказала о штрафе для работодателей за низкие зарплаты с 1 января.

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