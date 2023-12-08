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Минфин раскрыл размер дефицита бюджета России в январе-ноябре

Минфин РФ: дефицит бюджета в январе-ноябре составил 878 млрд рублей

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Мария Девахина/РИА «Новости»

По предварительным оценкам, дефицит федерального бюджета в январе – ноябре 2023 года составил 878 мрд рублей. Об этом информирует Минфин России.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2023 года составил 25 963 млрд рублей, что на 4,8% выше объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дефицит бюджета РФ в январе — ноябре предварительно составил 878 млрд рублей.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 17 737 млрд рублей и увеличились на 25,6% г/г.

Нефтегазовые доходы составили 8 226 млрд рублей и снизились на 22,8% г/г.

Минфин отмечает, что недополученные нефтегазовые доходы компенсировались из дополнительных доходов той же сферы, полученных в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры, а также средств ФНБ. Все вместе это обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям цен на нефть.

7 декабря сообщалось, что Минфин планирует совместно с бизнесом реформировать налоги.

6 декабря стало известно, что глава Минфина назвал успешным введение налога на сверхприбыль.

Ранее Минфин РФ опроверг информацию о выплате долгов «Почты России» из средств ФНБ.

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