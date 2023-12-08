В Польше на полгода заморозили цены на электричество

Польский сейм принял решение заморозить цены на электричество на полгода в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Максимальные цены на электроэнергию для домашних хозяйств будут на уровне 412 злотых (около $103) за МВтч при уровне потребления в рамках установленного лимита, который различается в зависимости от типа домашнего хозяйства и наличия льгот.

Свыше установленного лимита польским потребителям электроэнергии придется заплатить уже 693 злотых (около $172) за МВтч. Такие цены были установлены для коммунальных предприятий и местных органов власти.

На реализацию программы польский сейм выделил сумму в размере $4,14 млрд.

Закон также должен быть принят сенатом Польши.

До этого в Молдавии оценили риски энергокризиса зимой.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов подчеркнул, что риски усиления энергетического кризиса не будут угрожать Молдавии этой зимой, а при возникновении каких-либо проблем, недостающие объемы топлива будут закуплены местными энергокомпаниям.

Ранее жителей Франции предупредили о росте цен на электричество в 2024 году.