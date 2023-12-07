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При поддержке «Роснефти» Мариинский театр выступит в Катаре с балетом «Тысяча и одна ночь»

Артисты Мариинского театра выступают в Катаре вплоть до пятницы

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Пресс-служба «Роснефти»

В национальном конференц-центре Катара в Дохе с 5 по 8 декабря при поддержке «Роснефти» проходят выступления артистов Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева с постановкой «Тысяча и одна ночь», говорится в сообщении «Роснефти».

Артисты представили зрителям балет по мотивам арабских и персидских сказок «Тысяча и одна ночь» на музыку азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

В ходе представления зрители могут проникнуться атмосферой загадочного Востока и полюбоваться костюмами и декорациями, а также оценить мастерство артистов Мариинского театра.

На премьерном выступлении балета в Дохе, 5 декабря, присутствовали политические деятели и представители бизнес-сообщества государства Катар.

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