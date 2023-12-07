Топ-менеджер Rambler&Co Антон Сучков покинет медиахолдинг

Антон Сучков, занимающий пост директора по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющего директора спортивного портала «Чемпионат» и главного исполнительного директора портала «Рамблер», принял решение продолжить карьеру вне медиахолдинга. Об этом сообщает пресс-служба Rambler&Co.

В компании отмечают, что под руководством Антона Сучкова медиапроекты холдинга укрепили свои лидирующие позиции. Спортивный интернет-портал «Чемпионат» трижды входил в топ-4 самых посещаемых спортивных медиа мира (по данным SimilarWeb, 2022 год). Портал «Рамблер» в обновленном дизайне демонстрирует высокие показатели по целому ряду индустриальных метрик.

«10 лет в компании — большой путь. Вместе с коллегами мы достигли высоких результатов на всех его этапах. Я рад, что в этих победах есть и мой вклад. Уверен, мы заложили мощный фундамент, на котором продукты будут эффективно развиваться и стремиться к новым вершинам», — заявил Антон Сучков.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер поблагодарил Сучкова за его вклад в развитие продуктов медиахолдинга Rambler&Co и «достижение рекордных показателей в сфере спортивных СМИ».