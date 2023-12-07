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Минфин планирует совместно с бизнесом реформировать налоги

Силуанов пообещал совместно с бизнесом обсудить изменение налогов к весне

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Минфин России начал подготовку предложений по развитию налоговой системы страны на ближайшие годы совместно с представителями бизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минфина.

«Мы сейчас готовим предложения с бизнесом, обсудим, весной выступим единым фронтом по тому, как выстраивать налоговую систему в ближайшие годы», — сказал Антон Силуанов.

О каких именно изменениях в налоговой сфере идет речь, Силуанов пока не уточнил. Однако ранее Минфин неоднократно отмечал необходимость стимулирования инвестиционной активности бизнеса, в том числе через налоговые меры.

В начале июля представители бизнеса обратились с просьбой об исключении резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) из обязательства уплаты windfall tax. Это предложение, выдвинутое Торгово-промышленной палатой, касается компаний, осуществлявших капитальные вложения в 2018 и 2019 годах, но не достигших 50% запланированной производственной мощности. Представители палаты считают, что такое исключение стимулирует компании к инвестициям и развитию проектов. Заключение палаты было представлено в ходе второго чтения законопроекта.

Ранее в Думе предупредили о дефиците средств на зарплаты в регионах.

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