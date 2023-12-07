«Росатом» и ВТБ будут развивать энергетическую инфраструктуру

Банк ВТБ и государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» на полях форума «Россия зовет» подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области строительства объектов атомной энергетики, сообщает пресс-служба ВТБ.

Подписи под документом поставили заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ Валерий Лукьяненко и заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации «Росатом» Илья Ребров.

Соглашение предусматривает установление эффективного и взаимовыгодного партнерства в рамках развития энергетической инфраструктуры, в том числе за рубежом.

«Сотрудничество с госкорпорацией «Росатом» носит для банка ВТБ стратегический характер. Деятельность госкорпорации нацелена на обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации и лидерства на глобальном энергетическом рынке», — отметил Лукьяненко.

Госкорпорация «Росатом» объединяет более 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли России, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот.

«Сотрудничество с ВТБ позволяет компании уверенно планировать и добиваться результатов в реализации самых сложных инновационных проектов. Благодаря поддержке банка мы уже реализовали ряд успешных проектов по всему миру, способствующих развитию высокотехнологичных отраслей промышленности и укреплению статуса России как одного из лидеров на международном энергетическом рынке», — заявил Ребров.

14-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет» проходит 7-8 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема – «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».