Татьяна Завьялова победила в номинации премии «Топ-1000 российских менеджеров»

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова победила в номинации «Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности» премии «Топ-1000 российских менеджеров», сообщает пресс-служба Сбера.

Премия организована Ассоциацией менеджеров. Отмечается, что экспертное жюри определило лидеров среди руководителей компаний разных сфер. При этом номинантами премии могли стать только лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях, занявшие ведущие места в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров».

Всего академики премии определили лучших управленцев в шестнадцати основных и двух специальных номинациях. Так, на звания лучших директоров претендовали более 300 номинантов. Всего же за время существования проекта его лауреатами стали более 18 тыс. руководителей.

По словам президента Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина, жюри проанализировало заявки с самыми достойными номинантами во всем спектре индустрий.

«Борьба при выборе лауреатов была острой, разница в баллах при голосовании иногда совсем незначительна. Премия всегда четко отображает и предвосхищает процессы, протекающие в деловой сфере», — отметил он.

Как уточнили в Сбере, Завьялова уже в течение трех лет курирует в банке направление устойчивого развития, а также ESG и отвечает за разработку и реализацию ESG-стратегии. Под ее руководством Татьяны Сбер стал драйвером устойчивого развития в России и лидером ведущих отечественных ESG-рейтингов.

Кроме того, банк активно развивает ESG-продукты и инструменты ответственного финансирования. На прошедшем Дне инвестора во время презентации новой стратегии компании до 2026 года в Сбере отметили, что на текущий момент портфель ответственного финансирования превысил 2,4 трлн рублей.