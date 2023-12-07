В Нижнем Новгороде завершился международный ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ»

В Нижнем Новгороде с 4 по 6 декабря прошел международный ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ». В мероприятии приняли участие около 1500 человек из 12 регионов России и 6 стран: Шри-Ланка, Бразилия, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе форума.

В рамках деловой программы состоялась 41 панельная сессия, на которых выступили 228 спикеров. Основными темами форума стали развитие международного сотрудничества в ESG-сфере и обсуждение новой модели сознательного развития для стран БРИКС+.

Что такое БРИКС Альянс БРИКС включает пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (присоединилась в 2011 году). Расшифровка BRICS происходит от первых букв названий стран в английской транскрипции.

Экономические системы участников содружества оказывают огромное влияние на рынки.



В последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

В рамках главной пленарной сессии заместитель председателя правительства РФ, куратор нацпроекта «Экология» Виктория Абрамченко озвучила краткие итоги завершающегося в 2024 году нацпроекта «Экология» и рассказала, какие целевые экологические задачи установлены президентом России.

«Предстоит снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в два раза. Ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного вреда и обеспечить экологическое оздоровление водных объектов. А также создать устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая обеспечит сортировку 100% отходов и снизит захоронение в 2 раза. Уверена, благодаря совместной работе с регионами, бизнес-сообществом, эковолонтерами мы достигнем успеха», – пояснила она.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что основные показатели устойчивого развития регионов округа опережают среднероссийские. Среди них он назвал рост валового регионального продукта, реальных доходов населения, объемов инвестиций и строительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о ключевых проектах региона.

«Мы еще с 2021 года создали Центр устойчивого развития на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области, чтобы подготовить резерв для работы в экологическом, устойчивом, сознательном развитии, обучили уже более 600 специалистов. Отдельный запущенный проект – «Зеленый вектор», — сказал он.

Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Петар Джокич подчеркнул, что вопрос в том, «как лучше всего мы можем защитить окружающую среду и обеспечить ситуации, когда природа – это место, где гармонично организована жизнь всех, кто живет на нашей планете».

В рамках форума заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко рассказал о модели государственного управления и применении цифровой системы для достижения национальных целей развития России и реализации нацпроектов, госпрограмм и стратегических инициатив.

В течение двух дней на форуме проходила насыщенная деловая программа – лекции, дискуссии, сессии, диалоги, интервью. На форуме было подписано 10 соглашений, в том числе о реализации крупного проекта «Национальная тропа «Волгоречье» между Сбером и Русским географическим обществом.

Ранее было анонсировано проведение ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ».