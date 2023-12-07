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«Росатом» и DP World подписали договор о стратегическом сотрудничестве

«Росатом» совместно с DP World создаст глобального логистического оператора

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская госкорпорация «Росатом» и арабский портовый оператор DP World намерены создать глобального логистического оператора для работы на российском и международном рынках. Документ о сотрудничестве уже подписан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Медиацентр атомной промышленности.

В церемонии подписания договора, состоявшейся в рамках саммита по изменению климата COP28 в Дубае, приняли участие гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед Бин Сулайем.

«Соглашение направлено на повышение эффективности международного товарообмена в первую очередь между странами БРИКС и их партнерами», – говорится в сообщении.

В госкорпорации также отметили, что основной целью сотрудничества является создание глобальных транспортно-логистических цепей. Совместная работа будет осуществляться на базе опорной инфраструктуры России (в том числе Северного морского пути), Евразии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

До этого в «Росатоме» заявили, что российские атомные технологии востребованы для решения климатических задач.

В конце сентября президент России Владимир Путин отметил роль «Росатома» в создании передовых вооружений.

Ранее сообщалось, что российские компании задекларировали рекордную выручку.

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