Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финансист рассказал, что будет в случае отмены льготной ипотеки в России

«БКС»: в РФ на две трети упадет ипотечный спрос, если закроют льготную программу

close
100%
Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Если российские власти решат закрыть программу льготной ипотеки после 1 июля 2024 года, минимум две трети ипотечного спроса граждан исчезнет. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Но он назвал это маловероятным сценарием.

«На свои деньги по текущим ценам очень немногие россияне могут покупать квартиры в новостройках. А это 60-80% всего жилья, продаваемого в кредит», — отметил Емельянов.

С другой стороны, основной рынок жилищных кредитов — это вторичный жилой фонд, где люди обменивают квартиры с доплатой или без, добавил эксперт.

«Вторичный рынок есть в любое время при любых ставках и любых взносах. Потому что для покупки условной двушки надо продать свою однушку, взять кредит или долг у родственников и доплатить. То есть ипотека — важный, но не единственный драйвер продаж. Люди решают жилищный вопрос разными способами, и чаще всего это никак не связано со льготной ипотекой», — сказал Емельянов.

Если льготной ипотеки не станет, люди все равно будут покупать квартиры, только не у застройщиков, а с рук — на вторичке, спрогнозировал эксперт. Кто не сможет этого сделать, начнут арендовать или жить с родителями, заключил Емельянов.

Минфин РФ в декабре предложил вновь повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке — с 20% до 30%. В сентябре по решению правительства он был увеличен с 15% до 20%. Чем может обернуться новое ужесточение условий для россиян — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт по недвижимости рассказал, что ждет рынок аренды жилья в России в январе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами