Финансист рассказал, что будет в случае отмены льготной ипотеки в России

Если российские власти решат закрыть программу льготной ипотеки после 1 июля 2024 года, минимум две трети ипотечного спроса граждан исчезнет. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Но он назвал это маловероятным сценарием.

«На свои деньги по текущим ценам очень немногие россияне могут покупать квартиры в новостройках. А это 60-80% всего жилья, продаваемого в кредит», — отметил Емельянов.

С другой стороны, основной рынок жилищных кредитов — это вторичный жилой фонд, где люди обменивают квартиры с доплатой или без, добавил эксперт.

«Вторичный рынок есть в любое время при любых ставках и любых взносах. Потому что для покупки условной двушки надо продать свою однушку, взять кредит или долг у родственников и доплатить. То есть ипотека — важный, но не единственный драйвер продаж. Люди решают жилищный вопрос разными способами, и чаще всего это никак не связано со льготной ипотекой», — сказал Емельянов.

Если льготной ипотеки не станет, люди все равно будут покупать квартиры, только не у застройщиков, а с рук — на вторичке, спрогнозировал эксперт. Кто не сможет этого сделать, начнут арендовать или жить с родителями, заключил Емельянов.

Минфин РФ в декабре предложил вновь повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке — с 20% до 30%. В сентябре по решению правительства он был увеличен с 15% до 20%. Чем может обернуться новое ужесточение условий для россиян — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт по недвижимости рассказал, что ждет рынок аренды жилья в России в январе.