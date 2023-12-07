Россиян предупредили о подорожании импортных вин в 2024 году

В 2024 году импортные вина в РФ подорожают. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина.

По его словам, цены на тихие вина вырастут примерно на 65 рублей, а на игристые — на 85 рублей.

«В пересчете на стоимость бутылки цены на тихие вина вырастут на 55–56 рублей, на игристые — примерно на 78 рублей. Это рост, который связан с повышением акциза. Помимо этого, на себестоимость с акцизом добавляется НДС, который платится на таможне. Соответственно, это еще 20% разницы между стоимостью до повышения акциза и после», — пояснил эксперт.

Он добавил, что вина недорогого сегмента стоимостью 300-400 рублей за бутылку в результате подорожают примерно на треть или четверть. Те же, кто ранее выбирал вино за 2 — 2,5 тысячи рублей за бутылку, почти не заметят повышения цен. Такая мера нужна, чтобы стимулировать продажи российских вин.

До этого президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов говорил, что в российское законодательство планируется внести поправки, которые позволят виноделам возмещать возросшие акцизы.

Ранее в России резко вырос импорт пива.