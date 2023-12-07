Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о подорожании импортных вин в 2024 году

Эксперт Липилин: в 2024 году импортные игристые вина подорожают на 85 рублей

close
100%
Shutterstock

В 2024 году импортные вина в РФ подорожают. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина.

По его словам, цены на тихие вина вырастут примерно на 65 рублей, а на игристые — на 85 рублей.

«В пересчете на стоимость бутылки цены на тихие вина вырастут на 55–56 рублей, на игристые — примерно на 78 рублей. Это рост, который связан с повышением акциза. Помимо этого, на себестоимость с акцизом добавляется НДС, который платится на таможне. Соответственно, это еще 20% разницы между стоимостью до повышения акциза и после», — пояснил эксперт.

Он добавил, что вина недорогого сегмента стоимостью 300-400 рублей за бутылку в результате подорожают примерно на треть или четверть. Те же, кто ранее выбирал вино за 2 — 2,5 тысячи рублей за бутылку, почти не заметят повышения цен. Такая мера нужна, чтобы стимулировать продажи российских вин.

До этого президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов говорил, что в российское законодательство планируется внести поправки, которые позволят виноделам возмещать возросшие акцизы.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами