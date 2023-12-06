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В Кремле заявили, что Путин и Аль Сауд обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+

Песков заявил, что Путин и Аль Сауд обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+

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Reuters

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд в ходе переговоров обсудили сотрудничество в ОПЕК+. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Естественно, поговорили по сотрудничеству в рамках ОПЕК+», — сказал он.

По словам официального представителя Кремля, обе стороны заинтересованы и согласны в том, что РФ и Саудовская Аравия несут большую ответственность за взаимодействие в целях поддержания на должном уровне и в стабильном, предсказуемом состоянии международного рынка энергоносителей.

«Это сотрудничество будет продолжаться», — добавил Песков.

До этого сообщалось, что альянс ОПЕК+ на встрече 30 ноября договорился о дополнительном снижении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки для всех членов организации.

Это решение дополнит продление Саудовской Аравией действия своих добровольных ограничений также на 1 млн баррелей, о чем ранее заявлялось как о цели переговоров.

Ранее в США рассказали о «дыре» в нефтяных санкциях против России.

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