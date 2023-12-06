Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Александр Ведяхин рассказал о пользе цифровой трансформации бизнесу

Ведяхин: 3,2 млн клиентов выбрали Сбер для помощи в развитии бизнеса

close
100%
Пресс-служба Сбера

Около 3,2 млн клиентов выбрали Сбер, как банк и организацию, которая помогает развивать свой бизнес. Об этом в эфире «России 24» заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его мнению, это самое большое достижение банка в части корпоративных клиентов.

Ведяхин рассказал о том, почему важна цифровая трансформация, как она поможет бизнесу, а также объяснил феномен человекоцентричности.

«Мы знаем хорошие кейсы, плохие кейсы, средние кейсы и можем помогать менеджменту. Мы снизим рутину и позволим больше времени уделять стратегии и тем решениям, которые увеличивают стоимость предприятия. Помогаем им больше бонусов заработать. Каждому сотруднику тоже поможем быть более эффективным», — сказал он.

Как объяснил первый зампред правления Сбера, фокусируясь на каждом человека в отдельности, банк в итоге получает более успешное юридическое лицо. По его словам, более успешное юридическое лицо означает, что у Сбера тоже будет больше доходов.

«Кроме непосредственно финансовых услуг Сбер также предлагает своим корпоративным клиентам нефинансовые сервисы. Одним из самых востребованных нефинансовых сервисов является цифровая трансформация. Сейчас уже нет выбора — делать или не делать. Тот, кто не делает цифровую трансформацию, просто проигрывает», — отметил он.

При этом Ведяхин уточнил, что у клиентов, прошедших цифровую трансформацию, выручка выросла на 10%. Он подчеркнул, что только за год цифровая трансформация помогла клиентам Сбера дополнительно заработать более миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, главным принципом новой стратегии развития Сбера до 2026 года является человекоцентричность, которая поддерживается искусственным интеллектом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами