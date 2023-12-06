Александр Ведяхин рассказал о пользе цифровой трансформации бизнесу

Около 3,2 млн клиентов выбрали Сбер, как банк и организацию, которая помогает развивать свой бизнес. Об этом в эфире «России 24» заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его мнению, это самое большое достижение банка в части корпоративных клиентов.

Ведяхин рассказал о том, почему важна цифровая трансформация, как она поможет бизнесу, а также объяснил феномен человекоцентричности.

«Мы знаем хорошие кейсы, плохие кейсы, средние кейсы и можем помогать менеджменту. Мы снизим рутину и позволим больше времени уделять стратегии и тем решениям, которые увеличивают стоимость предприятия. Помогаем им больше бонусов заработать. Каждому сотруднику тоже поможем быть более эффективным», — сказал он.

Как объяснил первый зампред правления Сбера, фокусируясь на каждом человека в отдельности, банк в итоге получает более успешное юридическое лицо. По его словам, более успешное юридическое лицо означает, что у Сбера тоже будет больше доходов.

«Кроме непосредственно финансовых услуг Сбер также предлагает своим корпоративным клиентам нефинансовые сервисы. Одним из самых востребованных нефинансовых сервисов является цифровая трансформация. Сейчас уже нет выбора — делать или не делать. Тот, кто не делает цифровую трансформацию, просто проигрывает», — отметил он.

При этом Ведяхин уточнил, что у клиентов, прошедших цифровую трансформацию, выручка выросла на 10%. Он подчеркнул, что только за год цифровая трансформация помогла клиентам Сбера дополнительно заработать более миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, главным принципом новой стратегии развития Сбера до 2026 года является человекоцентричность, которая поддерживается искусственным интеллектом.