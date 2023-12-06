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Ведяхин назвал человекоцентричность главным принципом новой стратегии Сбера

Ведяхин: Сбер поможет каждому сотруднику быть более эффективным

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Depositphotos

Главный принцип новой стратегии развития Сбера до 2026 года – человекоцентричность, которая поддерживается искусственным интеллектом. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В интервью телеканалу «Россия 24» он рассказал, как новый принцип будет реализован в работе с корпоративными клиентами. По его словам, за каждой компанией стоит предприниматель, его менеджеры и сотрудники, которые работают, инвестируют свое время и энергию ради успеха, имеют свои цели и стремятся их достигать.

Ведяхин подчеркнул, что Сбер будет помогать им добиваться своих целей. «Мы как Сбер можем помогать каждому человеку, стоящему за компанией, реализовывать свои задачи. Собственнику поможем в развитии бизнеса. Менеджменту мы снизим рутину и позволим больше времени уделять стратегии и тем решениям, которые увеличивают стоимость предприятия и помогают им в конце концов заработать больше бонусов», — сказал он.

По его словам, Сбер поможет каждому сотруднику быть более эффективным.

«То есть фокусируясь на каждого человека в отдельности, мы в итоги получаем более успешное юридическое лицо, а значит, и больше доходов самого Сбера», — отметил первый зампред правления банка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк активно сотрудничает с российскими регионами по решению проблем в сфере здравоохранения, образования и цифровой трансформации.

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