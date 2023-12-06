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В Сбере назвали объем выделенных бизнесу средств в рамках программ господдержки

Александр Ведяхин: бизнес получил 10 трлн рублей в рамках программ господдержки

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Пресс-служба Сбера

Сбер вместе с правительством и Центральным банком в рамках программ господдержки c 2020 года предоставили российским компаниям более 500 тыс. льготных кредитов на сумму около 10 трлн рублей. Об этом в ходе Дня инвестора Сбера сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Топ-менеджер Сбера отметил, что поддержку получили компании практически во всех отраслях — в том числе экспортеры, автопроизводители, логисты и транспортники, а также компании, работающие в обрабатывающей и химической промышленности, сельском хозяйстве, предприятия розничной торговли и сферы услуг.

«Общий объем инвестиционного финансирования Сбера в 2021-2023 годах составил около 1 трлн рублей. Это такие проекты, как строительство трассы М12 между Казанью и Екатеринбургом, разработка медного Малмыжского месторождения в Хабаровском крае и строительство ГОКа рядом, проекты в нефтегазовой отрасли, например Арктик СПГ-2, строительство металлургического завода «Михайловский ГБЖ» в Курской области и другие», — сообщил Александр Ведяхин.

6 декабря Сбер проводит традиционный День инвестора, в рамках которого рассказывает о результатах реализации стратегии развития бизнеса в 2021-2023 годах и представляет новую стратегию до 2026 года.

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