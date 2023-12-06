Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбербанк не согласился с претензиями ФАС об условиях скидки на ипотеку

Сбербанк заявил, что не нарушал антимонопольные законы при страховании ипотеки

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Сбербанке считают, что банк не нарушает антимонопольное законодательство при страховании ипотеки. Об этом в кулуарах Дня инвестора Сбера заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.

Он отметил, что Сбербанк регулярно запускает новые продукты, а также улучшает старые. По словам Царева, основной деятельностью банка является улучшение сервисов для клиентов.

«Одним из таких новых сервисов стал пакет услуг «Домклик Плюс», включающий в себя в том числе полис «Сбербанк страхование жизни». Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство», — сказал Царев.

Он отметил, что пока «Сбер» не получал официальные документы от ФАС.

«После того, как получим и детально изучим их, мы сможем дать более развернутые комментарии», — уточнил Царев.

Федеральная антимонопольная служба 5 декабря сообщила, что возбудила дело против Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни»: в действиях организаций при страховании ипотеки выявили признаки заключения антиконкурентного соглашения.

До этого Кирилл Царев сообщал, что доля телефонного мошенничества в общем объеме кибермошенничества составляет 90%.

В приложении Сбера стали предупреждать о звонках мошенников

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий