Сбербанк не согласился с претензиями ФАС об условиях скидки на ипотеку

В Сбербанке считают, что банк не нарушает антимонопольное законодательство при страховании ипотеки. Об этом в кулуарах Дня инвестора Сбера заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.

Он отметил, что Сбербанк регулярно запускает новые продукты, а также улучшает старые. По словам Царева, основной деятельностью банка является улучшение сервисов для клиентов.

«Одним из таких новых сервисов стал пакет услуг «Домклик Плюс», включающий в себя в том числе полис «Сбербанк страхование жизни». Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство», — сказал Царев.

Он отметил, что пока «Сбер» не получал официальные документы от ФАС.

«После того, как получим и детально изучим их, мы сможем дать более развернутые комментарии», — уточнил Царев.

Федеральная антимонопольная служба 5 декабря сообщила, что возбудила дело против Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни»: в действиях организаций при страховании ипотеки выявили признаки заключения антиконкурентного соглашения.

До этого Кирилл Царев сообщал, что доля телефонного мошенничества в общем объеме кибермошенничества составляет 90%.

В приложении Сбера стали предупреждать о звонках мошенников