Росавиация сняла с эксплуатации 37 вертолетов из-за поддельной резины

Росавиация временно сняла с эксплуатации 37 вертолетов — 27 Ми-8МТВ-1 и 10 «Ансат-СК». Все они были произведены на Казанском вертолетном заводе, который входит в холдинг «Вертолеты России». Подробности случившегося рассказали «Известия».

По данным издания, при производстве указанных вертолетов использовали резину с поддельными паспортами качества. Отмечается, что материал поставили на завод в августе, а его поставщика ранее выбрали в ходе процедуры закупки. В итоге заводская служба качества обнаружила дефект, после чего неиспользованную резину забраковали, а использованную заменили на другую.

Уточняется, что КВЗ обратился в правоохранительные органы по факту случившегося.

До этого сообщалось, что Иран приобрел у России истребители Су-35, ударные вертолеты Ми-28 и учебно-тренировочные самолеты Як-130.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об успехах в производстве бронетанкового вооружения в России.