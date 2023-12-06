Глава «Балтики» предложил национализировать компанию

Глава пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко, предложив ему национализировать предприятие. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на письмо Боллоева, адресованное министерству финансов.

Президент «Балтики» называет национализацию «единственным выходом из сложившейся ситуации». Он указывает, что корпорация Carlsberg Group не согласилась с российскими предложениями о сделке «с более чем приемлемыми условиями как по финансовым расчетам, так и по взаимовыгодному использованию брендов».

При последующей оценке компании, подчеркнул Боллоев, нужно учитывать балансовую стоимость основных средств организации, которые на сегодняшний день составляют 17 млрд рублей. Также, по словам главы предприятия, организации необходимы значительные средства на обновление технологического оборудования и программного обеспечения.

Боллоев отметил, что Carlsberg Group вела политику планомерного снижения выпуска продукции основополагающего бренда «Балтика», который в прошлом году занял только 29% в объемах продаж, а выпуск таких марок, как «Ярпиво» и «Невское», свели к нулю. Президент «Балтики» считает, что это может привести к потере до 50% объемных и доходных показателей для предприятия.

Источник «Ведомостей», приближенный к Минфину, сообщил, что письмо было получено, но уточнил, что в РФ еще не было подобных прецедентов. Другой источник подтвердил газете проведение переговоров на тему национализации «Балтики».

До этого сообщалось, что топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» задержали по подозрению в защите интересов владельца Carlsberg Group и попытке передать ему права на бренды компании.

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