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Компания «М.Видео» сменила логотип

РБК: группа «М.Видео-Эльдорадо» сменит логотип и стратегию

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

«М.Видео-Эльдорадо» поменяла логотип на «более заметный», сообщает РБК, ссылаясь на главу группы Серея Ли.

Он рассказал, что в новом лого буква «М», форма которой не менялась с 1994 года, станет более крупной, буквы в «видео» станут прописными и печатными, а не рукописными, как ранее. Также изменился оттенок красного цвета, который используется в айдентике, он стал более ярким и комфортным для глаз при просмотре с экрана. Также изменился текст под логотипом. Вместо «Онлайн / Быстро / Рядом», там будет написано «Главный эксперт по технике».

Главный управляющий директор объяснил, что группа хотела сделать логотип заметнее, а «М» более значимой. Еще одной задачей ребрендинга было сделать «М» главной образующей всех проектов компании.

До этого сообщалось, что на первые девять месяцев 2023 года продажи игровых ноутбуков в России составили 450 тыс. устройств, что на 40% больше результата за аналогичный период прошлого года.

Ранее ретейлеры сообщили, что iPhone являются самыми прибыльными смартфонами в России.

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