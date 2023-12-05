В Госдуме выступили за госрегулирование цен на куриные яйца

Куриному яйцу могут придать статус стратегического продукта, чтобы ввести жесткое госрегулирование и механизмы субсидирования. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, пишет kp.ru.

Как заявил депутат, яйцо незаменимо в питании и поэтому нуждается в особом подходе со стороны государства. Статус стратпродукта предполагает контроль или запрет экспорта. Это призвано стабилизировать цены на внутреннем рынке.

Однако эксперты скептически относятся к данной инициативе. По их мнению, ограничение поставок за рубеж вряд ли повлияет на стоимость яиц, поскольку на экспорт идет лишь 1% от общего объема производства в РФ.

В то же время такая мера может нанести ущерб производителям, которые будут вынуждены сокращать мощности и нести убытки из-за срыва экспортных контрактов. Более разумный подход – прямое субсидирование отрасли со стороны государства, считают эксперты.

Накануне стало известно, что вице-премьер Абрамченко поручила увеличить производство мяса кур и яиц в России.

Ранее Минсельхоз предложил ввести в России беспошлинную квоту на ввоз мяса кур.