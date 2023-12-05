Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Мотор Сич» не смогла привлечь западных партнеров после разрыва с Россией

Гендиректор «Мотор Сич»: компании не удалось привлечь партнеров на Западе

close
100%
motorsich.com

Аэрокосмическая компания «Мотор Сич» не может найти партнеров в западных странах после разрыва сотрудничества с Россией. Об этом Reuters рассказал генеральный директор компании Алексей Никифоров.

По словам менеджера, предприятие хочет повернуться к Западу и в течение года пытается достичь соглашения о сотрудничестве с корпорациями по типу RTX и Lockheed Martin, однако каких-либо результатов переговоры не принесли.

Как рассказали агентству, это может быть связано с тем, что «Мотор Сич» пока не доказали способность вести дела по европейским и американским правилам. Кроме того, по мнению директора COSA Solutions Павла Верхняцкого, украинская компания имеет плохую репутацию в плане управления активами и эффективности запуска проектов.

«Мотор Сич» по решению военных органов была полностью национализирована в ноябре 2022 года. Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента компании Вячеслава Богуслаева, а также 239 граждан России и других государств.

Ранее на Украине арестовали активы экс-главы «Мотор Сич».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий