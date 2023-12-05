«Мотор Сич» не смогла привлечь западных партнеров после разрыва с Россией

Аэрокосмическая компания «Мотор Сич» не может найти партнеров в западных странах после разрыва сотрудничества с Россией. Об этом Reuters рассказал генеральный директор компании Алексей Никифоров.

По словам менеджера, предприятие хочет повернуться к Западу и в течение года пытается достичь соглашения о сотрудничестве с корпорациями по типу RTX и Lockheed Martin, однако каких-либо результатов переговоры не принесли.

Как рассказали агентству, это может быть связано с тем, что «Мотор Сич» пока не доказали способность вести дела по европейским и американским правилам. Кроме того, по мнению директора COSA Solutions Павла Верхняцкого, украинская компания имеет плохую репутацию в плане управления активами и эффективности запуска проектов.

«Мотор Сич» по решению военных органов была полностью национализирована в ноябре 2022 года. Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента компании Вячеслава Богуслаева, а также 239 граждан России и других государств.

Ранее на Украине арестовали активы экс-главы «Мотор Сич».