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Банкам Кипра предписали прекратить все операции с рублем

Politis: кабмин Кипра предписал местным банкам прекратить операции с рублем

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Shutterstock

Правительство Кипра предписало банкам прекратить все операции с российским рублем в преддверии расследования 29 дел о нарушении санкций против РФ. Об этом написало издание Politis.

«США отправят на Кипр команду из 24 сотрудников правоохранительных органов США, включая ФБР (Федеральное бюро расследований. — «Газета.Ru») и FinCen (агентство по борьбе с финансовыми преступлениями в США. — «Газета.Ru»), для оказания помощи кипрским властям в рассмотрении 29 ожидающих рассмотрения дел, связанных с санкциями против России», — сообщает издание.

По даным Politis, правительство республики Кипр следует политике «репрессий и предотвращения» для восстановления репутации финансового сектора острова после обвинений в помощи в обходе санкций против России.

До этого российский посол в стране Мурат Зязиков заявил, что Кипр потерял свыше €1 млрд из-за того, что присоединился к санкциям против России.

Он отметил, что Кипр недосчитался 800 тысяч российских туристов из-за закрытия неба для российских самолетов. При этом именно туризм является одним из главных источников дохода бюджета страны.

Ранее экономист заявил, что цифровой рубль может помочь остановить вывод денег в офшоры.

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