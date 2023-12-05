МТС представила платформу для быстрого запуска сервисов на витринах

МТС запустила конструктор Front Platform – эта платформа ускорит запуск внутренних и внешних сервисов на витринах экосистемы на 30%, сообщает пресс-служба компании.

Front Platform – универсальный инструмент для быстрого вывода функциональности на витрины компании. Также сервис позволяет стандартизировать подходы к публикации и повышать переиспользуемость решений в разных проектах.

Конструктор от МТС Front Platform основан на принципах Server-Driven UI (SDUI) с возможностью динамического управления пользовательским интерфейсом. Эта технология позволяет серверу отправлять инструкции и данные для формирования интерфейса, обновляя его без необходимости загрузки новой версии приложения на устройство пользователя.

«Для интеграции готовых решений в приложения «Мой МТС», «Личный кабинет» и на другие онлайн-витрины экосистемы каждая команда теперь может воспользоваться простым и удобным low code конструктором, причем можно не только создавать уникальные шаблоны и пользовательские сценарии, но и использовать разработки других команд в едином интерфейсе», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Первыми на Front Platform перейдут «Мой МТС» и МТС Live, а к концу 2025 года платформа будет доступна для внешнего рынка.