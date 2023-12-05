Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2024 год

Курс, которого мир придерживался после финансового кризиса 2008 года (стабильная геополитика, низкие инфляция и процентные ставки) был нарушен во время пандемии коронавируса, и в 2024 году мировое сообщество ожидает «неопределенное будущее». Такое предупреждение содержится в ежегодном прогнозе датского инвестиционного банка Saxo Bank.

Аналитики банка считают, что из-за резких цен на нефть власти Саудовской Аравии начнут направлять страну в сторону туризма, отдыха и развлечений. На этом фоне королевства попытается сделать все возможное для проведения на своей территории футбольного турнира «Лига чемпионов».

Также в Saxo Bank опасаются, что из-за роста популярности препаратов на основе глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) для борьбы с лишним весом люди откажутся от физических упражнений и начнут есть больше вредной пищи.

Ожидается, что инфляционное давление в США сохранится, иностранные инвесторы продолжат выводить капитал. В попытке улучшить ситуацию с заимствованиями правительство освободит доходы по гособлигациям от налогов, этот шаг приведет к краху капитализма, поскольку деньги перейдут от частных корпораций к государству, считают эксперты.

При этом в Saxo Bank утверждают, что на президентский выборах в США в следующем году победит Роберт Кенннеди-младший. Предполагается, что заявления родственника 35-го президента США Джона Кеннеди, направленные «против разжигающих войну демократов и корпоративных элит», найдут отклик у многих американцев.

В конце прошло года Saxo Bank прогнозировал отставку президента Франции Макрона в 2023 году из-за оппозиции. Макрон в отставку пока не ушел.

Ранее аналитики датского Saxo Bank спрогнозировали начало создания армии Евросоюза в 2023 году.