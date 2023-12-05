Saxo Bank опубликовал 10 мрачных предсказаний на 2024 год

Saxo Bank выпустил очередные 10 шокирующих прогнозов на грядущий 2024 год. Они размещены на официальном сайте банка.

Датский Saxo Bank ежегодно готовит «шокирующие прогнозы» для мировой экономики. В предыдущие годы сотрудники банка сообщали, что мир ждет революция, предрекали инфляцию в США на уровне 15%, а так же прогнозировали отставку президента Франции Эммануэля Макрона из-за оппозиции.

В этом году главной темой предсказаний банка стал «Конец пути», директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен пояснил, что ровная дорога после мирового кризиса 2008 года оборвалась и теперь мир лишен стабильности, низкой инфляции и ключевых ставок, и теперь мир отправляется в будущее которое опасное и неопределенное. Банк определил 10 наиболее опасных сценариев для мировой экономики, которые могут произойти в следующем году.

Эмбарго на поставки нефти из России и рост спроса вызовут резкий скачок цен на нефть до $150 за баррель к середине 2024 года. Это позволит Саудовской Аравии осуществить давнюю мечту королевской семьи – купить права на проведение Лиги чемпионов УЕФА и превратить ее в Мировую лигу чемпионов ФИФА.

По прогнозу Saxo Bank, еще одним негативным прогнозом может стать победа Роберта Кеннеди-младшего на предстоящих выборах президента США в ноябре 2024-го. Если это произойдет, то это станет первой победой непартийного кандидата. При этом по прогнозам он может набрать 38% голосов, забрав их у основных кандидатов от республиканской и демократической партии. Итогом победы Кеннеди младшего могут стать первое в истории США коалиционное правительство, а так же борьба с монополией в медицине обороне и интернет-сегменте, что приведет к переоценке стоимости компаний гигантов.

Другим негативным прогнозом стало падение капитализма в Соединенных Штатах. Исследователи предполагают, что в 2024 году правительство США, сталкиваясь с ростом бюджетных расходов, вводит налоговые льготы для привлечения инвестиций в казначейские облигации. Инфляция и геополитическая нестабильность вынуждают ужесточать финансовые условия.

«Этот драматический шаг знаменует собой конец капитализма, поскольку деньги переходят от частных корпораций к государству, а владение более рискованными активами становится все дороже», — пишут исследователи.

Кроме того, человечество может поджидать два глобальных кризиса в 2024 году, причиной в первом случае станет ИИ, который с помощью дипфейка дискредитирует крупного чиновника в одной из ключевых стран мира, в ответ на это правительства введу жесткие ограничения на распространение данной технологии по миру, что сильно ударит по венчурному финансированию в сфере высоких технологий.

Во втором случае кризис будет вызван ожирением. Причиной станет легкость, с которой люди могут начинать худеть с помощью фармакологии в итоге человечество может перестать заниматься физической активностью, что в итоге приведет к ослаблению здоровья и производительности труда, а уже повлияет на всю мировую экономику, вызвав ее торможение.

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