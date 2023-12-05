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Saxo Bank опубликовал 10 мрачных предсказаний на 2024 год

Saxo: мир ожидает пандемия ожирения, нефть по $150 и конец капитализма в США

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Susana Vera/Reuters

Saxo Bank выпустил очередные 10 шокирующих прогнозов на грядущий 2024 год. Они размещены на официальном сайте банка.

Датский Saxo Bank ежегодно готовит «шокирующие прогнозы» для мировой экономики. В предыдущие годы сотрудники банка сообщали, что мир ждет революция, предрекали инфляцию в США на уровне 15%, а так же прогнозировали отставку президента Франции Эммануэля Макрона из-за оппозиции.

В этом году главной темой предсказаний банка стал «Конец пути», директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен пояснил, что ровная дорога после мирового кризиса 2008 года оборвалась и теперь мир лишен стабильности, низкой инфляции и ключевых ставок, и теперь мир отправляется в будущее которое опасное и неопределенное. Банк определил 10 наиболее опасных сценариев для мировой экономики, которые могут произойти в следующем году.

Эмбарго на поставки нефти из России и рост спроса вызовут резкий скачок цен на нефть до $150 за баррель к середине 2024 года. Это позволит Саудовской Аравии осуществить давнюю мечту королевской семьи – купить права на проведение Лиги чемпионов УЕФА и превратить ее в Мировую лигу чемпионов ФИФА.

По прогнозу Saxo Bank, еще одним негативным прогнозом может стать победа Роберта Кеннеди-младшего на предстоящих выборах президента США в ноябре 2024-го. Если это произойдет, то это станет первой победой непартийного кандидата. При этом по прогнозам он может набрать 38% голосов, забрав их у основных кандидатов от республиканской и демократической партии. Итогом победы Кеннеди младшего могут стать первое в истории США коалиционное правительство, а так же борьба с монополией в медицине обороне и интернет-сегменте, что приведет к переоценке стоимости компаний гигантов.

Другим негативным прогнозом стало падение капитализма в Соединенных Штатах. Исследователи предполагают, что в 2024 году правительство США, сталкиваясь с ростом бюджетных расходов, вводит налоговые льготы для привлечения инвестиций в казначейские облигации. Инфляция и геополитическая нестабильность вынуждают ужесточать финансовые условия.

«Этот драматический шаг знаменует собой конец капитализма, поскольку деньги переходят от частных корпораций к государству, а владение более рискованными активами становится все дороже», — пишут исследователи.

Кроме того, человечество может поджидать два глобальных кризиса в 2024 году, причиной в первом случае станет ИИ, который с помощью дипфейка дискредитирует крупного чиновника в одной из ключевых стран мира, в ответ на это правительства введу жесткие ограничения на распространение данной технологии по миру, что сильно ударит по венчурному финансированию в сфере высоких технологий.

Во втором случае кризис будет вызван ожирением. Причиной станет легкость, с которой люди могут начинать худеть с помощью фармакологии в итоге человечество может перестать заниматься физической активностью, что в итоге приведет к ослаблению здоровья и производительности труда, а уже повлияет на всю мировую экономику, вызвав ее торможение.

До этого политолог объяснил, почему у Байдена нет шансов на второй президентский срок.

Ранее аналитик cпрогнозировал повышенный спрос россиян на валюту до середины декабря.

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