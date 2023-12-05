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В России предложили поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке

Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

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Depositphotos

Министерство финансов России предложило поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30% и сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн рублей до 6 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Кроме того, министерство предлагает снизить на 0,5 процентных пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, ограничить возможности получения гражданами сразу нескольких льготных кредитов.

Также ведомство предлагает вести ограничения по размеру предельной долговой нагрузки заемщика, которая с учетом выдачи ему льготного кредита не должна быть выше 50%, и ввести требования к уровню дохода россиян, которые могут себе позволить льготные кредиты.

На этой неделе заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил «Известиям», что Минфин внес в правительство проект постановления с изменениями в программу льготной ипотеки. По его словам, регулятор обеспокоен слишком быстрым ростом ипотечного портфеля и ухудшением его качества. Среди возможных мер — повышение минимального первоначального взноса по льготным кредитам.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.

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