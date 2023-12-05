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В России выросло число зарплатных миллионеров

В России выросло число работников с зарплатой от 1 млн рублей

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В 2023 году в России насчитывалось 24,4 тыс. работников с ежемесячной зарплатой от 1 млн рублей. Это на 43% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Большинство «миллионеров» трудятся в Москве (14,7 тыс. человек), на втором месте Санкт-Петербург (1,95 тыс.), на третьем – Подмосковье (1,44 тыс.).

«Подавляющая доля наемных специалистов со сверхвысокой оплатой труда относится к топ-менеджменту крупнейших компаний, значительная часть их заработков приходится на годовые бонусы в виде крупных сумм или дивиденды от акций. Такие выплаты не учитываются в рассматриваемой статистике», — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По данным исследования, 17,5 тыс. россиян получают от 1 до 2 млн рублей в месяц, 3,25 тыс. – от 2 до 3 млн рублей, 3,7 тыс. – свыше 3 млн рублей.

Однако реальная покупательная способность этих зарплат снизилась на фоне инфляции. Например, если раньше на 1 млн рублей можно было купить китайский кроссовер, то теперь его цена выросла до 2 млн рублей.

В Минэкономразвития полагают, что в ближайшие годы зарплаты в России в номинальном выражении будут расти на 10% и выше. Это коснется многих регионов страны.

До этого россиянам рассказали, может ли зарплата уменьшиться из-за новогодних праздников.

Ранее в России отметили, что пик роста зарплат остался позади.

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