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В Кремле прокомментировали взаимодействие в рамках ОПЕК+

Песков заявил, что Россия будет продолжать координацию с ОПЕК+

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Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать координацию с ОПЕК+ в вопросах продажи нефти и нефтепродуктов.

«Есть определенные инерционные процессы на рынке нефти. Рынок крупный, тяжелый. Иногда эффект имеет отложенное действие, но координация будет продолжаться», — заявил Песков.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что решение ОПЕК+ продолжить сокращение добычи нефти в 2024 году в соответствии с параметрами, которые были определены в июне 2023 года, позитивно скажется на курсе рубля.

Согласно договоренностям стран ОПЕК+, которые были приняты 30 ноября, Россия сократит экспорт нефти на мировой рынок на 300 тыс. баррелей в сутки, нефтепродуктов – на 200 тыс. баррелей в день. Саудовская Аравия продолжит снижать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, ряд других стран альянса, включая Ирак, Оман и Казахстан, – в общей сложности на 700 тыс. баррелей в день.

Ранее цена нефти Brent взлетела выше $84 за баррель перед встречей ОПЕК+.

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