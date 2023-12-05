Объявленный в розыск основатель сети «Тануки» раскрыл свое местонахождение

Ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов сообщил в интервью Forbes.kz, что объявление в розыск и расследование уголовного дела стали для него сюрпризом, и что он сейчас находится в Лондоне.

По словам бизнесмена, он был уверен в том, что разбирательство по делу фитнес-центра является «сугубо гражданско-правовым иском». В прошлом Орлов был одним из инвесторов этого проекта, но никак не влиял на его операционную деятельность, как он сам заверил. Претензии к себе ресторатор назвал необоснованными.

«Тем не менее могу подтвердить, что у нас действительно шло судебное разбирательство по этому иску, но оно протекало в гражданском порядке примерно последние два года. Ни о какой уголовной ответственности речи никогда не шло, это сугубо гражданско-правовые отношения», — сказал российский бизнесмен, добавив, что его адвокаты разбираются с этим вопросом.

Орлов также подтвердил, что полностью вышел из всех проектов в России и сейчас активно занимается масштабированием своего бизнеса в других странах. В частности, в настоящее время предприниматель пребывает в Лондоне, где он открыл свой ресторан греческой кухни Gaia. В ближайшее время ожидается открытие еще одного ресторана в Гонконге.

20 ноября стало известно, что МВД России объявило Орлова в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Орлов активно развивает заведения в Европе, США и на Ближнем Востоке. Он также является президентом холдинга Bulldozergroup, в который входят рестораны «Поехали», сети «Ешак», «Китайчи» и Benvenuto в Москве, Toko Dubai и Sass Café в Дубае, ресторан Zoloto в Казахстане, караоке-клуб «Москва» и рестораны Eshak и «Желтое море» на Украине.

Ранее экс-депутата задержали после поджога ресторана в Ярославле.