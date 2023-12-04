В рекордном количестве новостроек не увидели угрозы для рынка

Несмотря на рекордные показатели нераспроданного жилья в России, угрозы для рынка недвижимости в стране нет, сообщил эксперт Михаил Гольдберг. Его слова приводит РИА Недвижимость.

Объем первичного жилья, выставленного на продажу на 1 ноября, достиг рекордных 71,1 млн кв. м. За последний год доля нераспроданных новостроек выросла на 1,9% от общего количества и составила 67%.

При этом эксперт связывает подобную ситуацию не с затоваренностью рынка, а с быстрыми темпами строительства.

«Эти показатели не свидетельствуют о затоваренности рынка недвижимости, а являются признаком возврата к балансу благодаря рекордному объему запусков новых проектов после нескольких лет дефицита предложения», — сказал эксперт, добавив, что продажи четверти от всего объема площадей на стадии котлована будут избыточными.

По состоянию на 1 ноября 2023 года объем нераспроданного жилья в российских новостройках увеличился на 5,4 млн кв. м по сравнению с прошлым годом.

До этого финансист Валерий Емельянов спрогнозировал начало кризиса на рынке недвижимости в России.

Ранее цены на вторичное жилье достигли исторического максимума.