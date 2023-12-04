Татарстан вошел в пятерку регионов России по числу инвесторов

Республика Татарстан вошла в топ-5 регионов России по числу инвесторов. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Тинькофф Инвестиций».

Помимо этого, в пятерку также вошли Московский регион, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Башкортостан. По данным аналитиков, инвесторы из Татарстана чаще всего вкладываются в бумаги энергетического сектора. Доля этих бумаг в портфеле инвесторов из Татарстана и и Башкортостана выше, чем у представителей других регионов.

«Региональные различия могут быть обусловлены близостью инвесторов к тем или иным компаниям и большим знанием жителей этих регионов о компании, производстве и бренде. По этой причине в Краснодаре могут больше инвестировать в акции «Магнита», в Татарстане и Башкортостане — в ценные бумаги региональных нефтяных компаний, таких как «Татнефть» и «Башнефть», — пояснил руководитель департамента инвестиционной аналитики сервиса Кирилл Комаров.

Одними из самых популярных эмитентов у инвесторов из Татарстана являются ВТБ, «Аэрофлот», «Роснефть», «Северсталь» и «Алроса». В целом инвесторы из России отдают предпочтение обыкновенным акциям «Газпрома» и «Сбербанка». Эксперты также уточнили, что среди крупнейших по объему торгов на Мосбирже компаний оказались пять татарстанских организаций — «Татнефть», «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», КАМАЗ и «Таттелеком».

До этого сообщалось, что российский энерго-металлургический холдинг Эн+ вошел в рейтинг крупнейших компаний-инвесторов России 2023 по версии Forbes. Эн+ заняла 11-е место в рейтинге, поднявшись на 11 позиций по сравнению с прошлым годом.

Ранее стало известно, что ЦБ не ждет начала обмена замороженными активами инвесторов до конца года.