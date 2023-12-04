Экономист спрогнозировал, какой будет ключевая ставка в 2024 году

Ключевую ставку в России в 2024 году могут понизить с нынешних 15% до 12–13%, рассказал «Москве 24» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

«Исходя из слов председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в следующем году в регуляторе ожидают снижения ключевой ставки, предполагают, что это может произойти. И вполне реально, что так и будет», — пояснил эксперт.

По его словам, пока ключевая ставка повышена, но в следующем году она может перейти в «нейтральную». Однако ее значение во многом будет зависеть от курса доллара, уточнил экономист.

«Если доллар будет расти (например, уйдет к 100), а рубль — падать, то Центробанк не будет сокращать ключевую ставку. Если доллар будет спускаться к 80 рублям, то это может дать сигнал к сокращению», — уточнил Остапкович.

Начальник аналитического отдела Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов до этого сказал в беседе с «Газетой.Ru», что Банк России может вновь увеличить ключевую ставку, сохраняя строгую позицию, учитывая совокупные данные по инфляции и росту инфляционных ожиданий. По мнению Фетисова, базовый сценарий предусматривает еще одно повышение ключевой ставки Банком России на декабрьском заседании на 100 б.п., до 16%.

Ранее в АКРА спрогнозировало дальнейшее снижение ключевой ставки.