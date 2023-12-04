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В «Металлоинвесте» сменился генеральный директор

Крестинин сменил Эфендиева на посту гендиректора «Металлоинвеста»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Назим Эфендиев покинет пост генерального директора «Металлоинвеста» и возглавит совет директоров компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Управление операционной деятельностью компании будет осуществлять Олег Крестинин, назначенный исполняющим обязанности генерального директора «Металлоинвеста», — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что эволюция структуры топ-менеджмента призвана обеспечить выход компании на новый этап развития.

Крестинин ранее отвечал за коммерческую деятельность «Металлоинвеста» на внутренних и внешних рынках.

В сентябре сообщалось, что компания «Металлоинвест» Алишера Усманова, производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, с 1 октября 2023 года второй раз в этом году повысит доходы сотрудников на 8%. В результате суммарно за 2023 год доходы сотрудников «Металлоинвеста» вырастут на 14%.

Ранее «Металлоинвест» повысил зарплаты своим сотрудникам на 6%.

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