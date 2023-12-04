Стало известно, на сколько снизилась цена на нефть марки Brent

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $78 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков отметил, что дешевеющая нефть не позволит российскому рынку расти.

«Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские рынки в минусе, нефть дешевеет на сомнениях в дисциплине ОПЕК+. Единственный позитивный момент для акций в небольшом ослаблении рубля, но российская валюта может поменять вектор движения в течение дня», — пояснил Кочетков.

В конце ноября стоимость нефти марки Brent превысила $83 за баррель.

Рост цен на нефть был спровоцирован суровым штормом в Новороссийском порту, из-за чего отгрузка снизилась на 2 млн баррелей в сутки.

Президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт в эфире телеканала Fox News заявил, что стратегический запас нефти в стране упал до рекордного за последние 30 лет минимума.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.