Более трети американцев не покупают рождественские подарки из-за дороговизны

Более трети американцев вынуждены отказываться от покупки рождественских подарков в этом году из-за высокой инфляции. Об этом сообщает FoxNews cо ссылкой на опрос WalletHub.

Согласно опросу, более трети американцев вынуждены отказываться от покупки рождественских подарков в этом году из-за высокой инфляции. Кроме того, 28% респондентов планируют потратить на праздничные покупки меньше, чем в прошлом году. Почти каждый четвертый до сих пор не расплатился с долгами за предыдущие рождественские расходы.

По словам телеведущей Молли Лайн, для американцев, попавших в сложную жизненную ситуацию, единственной возможностью получить подарки может стать проект Армии спасения «Ангелочки».

Опрос также показал, что каждый пятый американец намерен оформить новую кредитную карту, чтобы оплатить праздничные покупки. Почти половина респондентов отметили, что инфляция повлияла на их благотворительные пожертвования.

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