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Избыток предложения обрушил мировые цены на литий

Цены на литий рухнули в 5 раз за год на фоне переизбытка до $18 тыс. за тонну

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Global Look Press

За последние 12 месяцев мировые цены на литий резко снизились после многократного роста в предыдущие годы. Как пишет газета «Известия», если с конца 2020 года по ноябрь 2022 года стоимость лития выросла в 15 раз на фоне роста спроса со стороны автопроизводителей, то к ноябрю 2023 года она опустилась до $18 тыс. за тонну.

По словам аналитика ФГ «Финам» Алексея Калачева, причиной обвала цен стало опережающее наращивание добычи лития в мире по сравнению с фактическим спросом на этот металл, в том числе на фоне замедления рынка электромобилей в условиях дорогих кредитов.

На пике ажиотажного спроса в 2021 году дефицит лития на мировом рынке составлял 5 тыс. тонн при потреблении 130 тыс. тонн. К августу 2023 года избыток предложения привел к падению фьючерсных контрактов на литий на 23%. Этому в частности поспособствовали ввод новых добывающих мощностей в Южной Америке, а так же возросшие ожидания инвесторов по увеличению добычи металла в кратко и среднесрочной перспективе.

В середине ноября стало известно, когда «АвтоВАЗ» выпустит новый электрокар.

Ранее эксперт объяснил, что будет с ценами на электрокары после падения стоимости лития.

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