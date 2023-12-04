В Минфине рассказали, когда может начаться обмен замороженных российских активов

Министерство финансов России в настоящее время не ведет переговоры с зарубежными банками на тему обмена замороженных активов РФ, при этом в скором времени такой диалог могут начать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов Ивана Чебескова.

«Мы не ведем каких-либо переговоров сами с иностранными регуляторами (по поводу обмена замороженных активов). Как вы понимаете, это невозможно и неэффективно в таком формате работать. Мы создали такие условия у нас в стране, и мы предложили и нашим профучастникам и инвесторам иностранным принять в этом участие. Мы видим, что такой интерес есть и такой механизм востребован», — сказал замминистра, выступая на форуме розничных инвесторов.

При этом, уточняет агентство, Чебесков надеется, что процесс обмена замороженных активов может заработать до конца 2023 года.

После 24 февраля 2022 года страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около €300 млрд.

В конце ноября Bloomberg сообщил о планах регионального содружества в ближайшее время представить план использования налога на прибыль с заблокированных активов РФ. Согласно информации агентства, речь идет об использовании данных средств для помощи Украине.

При этом некоторые представители ЕС считают, что использование замороженных российских активов в качестве рычага давления может привести к непреднамеренным последствиям как для Киева, так и для Запада.

Ранее стали известны сроки подготовки плана Еврокомиссии по использованию активов РФ.