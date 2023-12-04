Продажи оружия крупнейших компаний мира сократились из-за сбоев поставок

Несмотря на резкий рост спроса на вооружения, вызванный обострением геополитической ситуации, доходы от продаж оружия 100 крупнейших мировых компаний этой отрасли сократились в 2022 году на 3,5%. Такие данные приводит Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

Совокупная выручка этих компаний достигла $597 млрд против $618 млрд годом ранее в денежном выражении.

По словам экспертов SIPRI, компании столкнулись с рядом проблем, не позволивших им в полной мере удовлетворить возросший спрос. В частности, они испытывали нехватку рабочих рук и сырья на фоне нарушения цепочек поставок из-за конфликта на Украине.

К тому же многие крупные контракты на поставку оружия были подписаны лишь в конце 2022 года. Из-за временного разрыва между их заключением и производством они не успели повлиять на прошлогодние финансовые результаты оборонных предприятий.

Большие очереди в выполнении заказов прогнозируют значительный рост общемировых доходов от продажи оружия в последующие год-два по мере их реализации, отмечает SIPRI.

До этого в России заявили, что в условиях СВО не стремятся к наращиванию продаж оружия за рубеж.

Ранее эксперты назвали последствие СВО для рынка военных дронов.