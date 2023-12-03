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Рахмон выступил за продолжение реализации энергетического проекта CASA-1000

Рахмон заявил о необходимости возобновления энергетического проекта CASA-1000

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Depositphotos

Таджикский президент Эмомали Рахмон выступил за продолжение реализации проекта CASA-1000, который предусматривает проведение линий электропередачи (ЛЭП) из Киргизии и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Об этом, ссылаясь на пресс-службу президента Таджикистана, сообщает ТАСС.

Во время встречи с главой Всемирного банка Аджаем Бангой, которая прошла на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата в Дубае, Рахмон отметил необходимость возобновления реализации проекта ЛЭП CASA-1000, соединяющего через Афганистан энергетический рынок Центральной и Южной Азии.

В пресс-службе таджикского президента подчеркнули, что реализация инклюзивных и структурных реформ экономики страны, в первую очередь, в сферах цифровизации, гражданской авиации и улучшения инвестиционного климата является важными направлениями сотрудничества со Всемирным банком.

В настоящее время Всемирным банком в Таджикистане финансируются 28 проектов на общую сумму $1,5 млрд.

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