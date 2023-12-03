Рост арендных ставок на жилье в России замедлился

После осеннего всплеска спроса на рынке аренды жилья в России наступила стабилизация — темпы роста ставок замедлились или прекратились на крупнейших региональных рынках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Тем не менее цены пока удерживаются на высоком уровне, отражая ожидания собственников. По данным аналитиков, в ноябре средняя стоимость аренды «однушек» в 18 крупнейших городах составила 27,1 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 1% за месяц. Аренда «двушек» подешевела на 2%, до 39,5 тыс. рублей.

Наибольший прирост ставок на «однушки» зафиксирован в Красноярске, Челябинске и Перми — на 4%. Вместе с тем в Воронеже цены упали на 8%, в Петербурге — на 1%. В Москве средняя стоимость аренды «однушек» составила 55 тыс. рублей, «двушек» — 99,2 тыс. рублей.

По словам экспертов, на рынок вновь начали возвращаться объекты с адекватными ставками. Вместе с тем психологический фактор заставляет многих собственников продолжать повышать цены.

До конца года ожидается дальнейшее сокращение спроса на 10%. Часть владельцев жилья могут пойти на увеличение скидок. Однако после Нового года возможен очередной виток повышения ставок, поскольку аренда остается более выгодной альтернативой ипотеке.

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