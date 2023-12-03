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Рост арендных ставок на жилье в России замедлился

«Ъ»: средняя стоимость аренды «однушек» в крупных городах РФ достигла ₽27 тыс.

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

После осеннего всплеска спроса на рынке аренды жилья в России наступила стабилизация — темпы роста ставок замедлились или прекратились на крупнейших региональных рынках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Тем не менее цены пока удерживаются на высоком уровне, отражая ожидания собственников. По данным аналитиков, в ноябре средняя стоимость аренды «однушек» в 18 крупнейших городах составила 27,1 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 1% за месяц. Аренда «двушек» подешевела на 2%, до 39,5 тыс. рублей.

Наибольший прирост ставок на «однушки» зафиксирован в Красноярске, Челябинске и Перми — на 4%. Вместе с тем в Воронеже цены упали на 8%, в Петербурге — на 1%. В Москве средняя стоимость аренды «однушек» составила 55 тыс. рублей, «двушек» — 99,2 тыс. рублей.

По словам экспертов, на рынок вновь начали возвращаться объекты с адекватными ставками. Вместе с тем психологический фактор заставляет многих собственников продолжать повышать цены.

До конца года ожидается дальнейшее сокращение спроса на 10%. Часть владельцев жилья могут пойти на увеличение скидок. Однако после Нового года возможен очередной виток повышения ставок, поскольку аренда остается более выгодной альтернативой ипотеке.

До этого риелтор раскрыл, сколько стоит комфорт в съемных квартирах.

Ранее в России предложили отдать ТСЖ право разрешать жильцам посуточную аренду.

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