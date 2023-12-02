Курс биткоина побил полуторагодовой рекорд на отметке $39 425

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась выше $39 тыс. впервые с 4 мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

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