Специалисты из США в Туркменистане разрабатывают план снижения выбросов метана

США намерены помочь Туркменистану снизить выбросы метана. В азиатской стране уже находятся американские специалисты, идет разработка плана работ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, технические специалисты взаимодействуют с представителями государственных нефтегазовых компаний, чтобы установить источники выбросов метана и подготовить совместный план по ликвидации утечек попутного газа. Пока об инициативе официально не объявлялось. Туркменистан является одной из самых закрытых стран в мире, напомнило Bloomberg.

В пятницу власти Туркменистана заявили о намерении присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана (Global Methane Pledge, GMP), которое возглавляют США и Европа. Его участники — более 150 стран, которые собираются снизить глобальные выбросы на треть к концу этого десятилетия по сравнению с показателями 2020 года.

Переговоры между США и Туркменистаном по метану стартовали в начале этого года. По оценке Международного энергетического агентства и Всемирного банка, порядка 7% природного газа, который получают при добыче нефти в Туркменистане, расходуется впустую. Ликвидация утечек метана сравнима с уничтожением порядка 92 млн тонн CO2 в год.

В ходе добыче нефти возникает побочный продукт — попутный газ. Он состоит из смеси метана, бутана, пропана, этана и изобутана. Побочный газ является ценным ресурсом, но зачастую его сжигают.

Ранее нефтедобыча в США побила мировой рекорд.