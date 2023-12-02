Назван средний срок продажи вторичного жилья в Москве

Срок продажи квартир на вторичном рынке в Московском регионе резко увеличился — фактически в три раза. К такому выводу пришли аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» в ходе анализа сделок, заключенных в этом году. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на статистику компании.

Средняя продолжительность периода времени, в течение которого ликвидная квартира экспонируется на рынке до достижения соглашения между продавцом и покупателем о ее покупке, на вторичном рынке жилья в Москве составила три месяца, а в Московской области — пять, уточнили аналитики. При этом срок продажи менее ликвидных квартир на «вторичке» в столице достиг четыре-пять месяцев, а в Подмосковье — шесть-семь. Некоторые объекты могут простаивать больше года.

Дольше всего продается жилье в Некрасовке, Бирюлеве и Печатниках. В области тенденция зафиксирована в Балашихе, Мытищах и Люберцах. Именно в этих районах и городских округах сейчас отмечается максимальный объем предложения, что создает существенную конкуренцию между продавцами.

Срок продажи также увеличивается в случае плохой транспортной доступности, неразвитой инфраструктуры и тех или иных характеристик квартиры. Например, если она расположена в доме в промышленном районе, рядом с больницей, полицейским участком или кладбищем.

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко уточнила, что в январе-феврале этого года средний срок продажи ликвидного лота составлял около двух месяцев, а в июле он снизился до 3-4 недель. Трехкратный рост эксперт связала с повышением ключевой ставки и ставок по кредитам. Если в 2024 году они не упадут, возможно дальнейшее увеличение срока продажи вторичного жилья, считает эксперт.

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Затем Хуснуллин счел объективным рост цен на жилье в российских новостройках.