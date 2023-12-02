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В России намерены повысить первый взнос по льготной ипотеке

Вице-премьер Хуснуллин заявил о планах повысить первый взнос по льготной ипотеке

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Кабинет министров России планирует повысить первый взнос по программам льготной и семейной ипотек с целью регуляции выдачи подобных кредитов на недвижимость. Об этом журналистам сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Ипотека будет развиваться. До первого июня 2024 года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса», — отметил он.

По словам Хуснуллина, сейчас в России очень большой объем выдачи ипотеки. «Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до первого июня по ипотеке», — уточнил он.

В конце ноября Центральный банк России выразил уверенность в необходимости постепенно повышать процентные ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня. Мера позволит снизить разницу цен на недвижимость на первичном и вторичном рынках жилья, посчитали в ЦБ.

«Газета.Ru» выяснила, что спрос на ипотеку на вторичном рынке жилья начал восстанавливаться после поднятия ЦБ ставки до 15%.

Ранее сумма просроченной задолженности россиян по ипотеке установила новый рекорд.

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