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Суд в Москве не принял заявление банка «Зенит» о банкротстве Credit Suisse

Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Зенит» о банкротстве Credit Suisse

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Арбитражный суд Москвы не принял иск российского банка «Зенит» с требованием признать банкротом швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse в лице крупнейшего в Швейцарии банка UBS AG. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную пресс-службу.

«В удовлетворении заявления банка «Зенит» о признании несостоятельным Credit Suisse AG лице банка UBS AG отказать», — огласила решение судья Дина Кузнецова.

Таким образом, суд прекратил производство по данному делу, ставшим первым производством о банкротстве зарубежной кредитной организации, инициированной в российском суде.

В августе сотни акционеров Credit Suisse решили обратиться в суд из-за убытков, причиненных им в результате поглощения проблемного банка его конкурентом UBS.

Перед этим стало известно, что UBS решил отказаться от клиентов из России и собрался закрыть до 75% счетов россиян.

Ранее в Швейцарии назвали сумму заблокированных активов россиян.

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