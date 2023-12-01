Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бразилия выставила условие для вступления в ОПЕК+

Reuters: Бразилия присоединится к ОПЕК+, но сокращать добычу нефти не станет

close
100%
Eric Gay/AP

Бразилия планирует присоединиться к группе стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) в январе, заявил министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Александр Сильвейра. Об этом сообщает Reuters.

При этом он добавил, что Бразилия в таком случае все равно не примет участия в действиях организации по ограничению добычи нефти.

По данным агентства, во время поездки в Саудовскую Аравию президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва получил приглашение. Глава государства пока не дал официального ответа, уточнили в бразильского лидера.

У Reuters также нет точной информации о том, будет ли Бразилия участвовать в качестве наблюдателя ОПЕК+ или в качестве полноправного участника после вступления.

Альянс ОПЕК+ на встрече 30 ноября договорился о дополнительном снижении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки для всех членов организации.

По мнению экспертов, решение принято альянсом с целью сохранить контроль над нефтяным рынком.

Ранее сообщалось об увеличении Индией закупки дешевой нефти из России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий