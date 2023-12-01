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Для ломозаготовителей появился обратный эквайринг

ПСБ представил решения по безналичному расчету для ломозаготовителей

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Global Look Press

ПСБ предоставил бизнесу, который специализируется на заготовке, хранении и переработке металлолома возможность безналичных расчетов на выгодных условиях, сообщает пресс-служба ПСБ.

Предприятия металлопереработки смогут воспользоваться комплексом решений, которые дают возможность не только проводить все расчеты без наличных, но и сократить расходы на устройства для приема оплаты и снизить эквайринговые комиссии.

«Комплексный подход, который предложил ПСБ, позволил уже более 500 компаниям подключиться к выгодным условиям обратного эквайринга. Предложение ПСБ особенно интересно тем, кто только начинает свой бизнес ломозаготовителя, так как оно позволит сэкономить средства компании на начальном этапе и перенаправить их на организацию производства», — рассказал вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

ПСБ предлагает клиентам несколько бесплатных вариантов реализации обратного эквайринга, что сэкономит средства бизнеса на установку и обслуживание эквайрингового оборудования.

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