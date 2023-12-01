Российские миллиардеры за год разбогатели еще больше

Состояние богатейших бизнесменов России в общей сложности увеличилось на $38,575 млрд с начала 2023 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

С марта 2012 года агентство публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей.

По данным агентства, с начала года основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал $9,14 млрд, его состояние выросло до $24,5 млрд. Сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко разбогател на $4,03 млрд — до $17,2 млрд. Бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заработал $3,89 млрд и его состояние составляет $9,76 млрд.

Наиболее ощутимые убытки понес член Совета Федерации от Республики Дагестан и предприниматель Сулейман Керимов, чье состояние уменьшилось на $650 млн, до $8,34 млрд, пишет агентство.

Тем временем на сайте швейцарского банка UBS сообщали, что количество миллиардеров в мире за последний год увеличилось на 7%, достигнув отметки в 2 542 человека.

Ранее американский журнал Forbes сообщил о существенном сокращении совокупного состояния 10 богатейших людей в мире.