В банках оценили стоимость такси после нового закона

В ноябре средний чек на такси уменьшился в сравнении с августом, но за год наблюдается подорожание стоимости поездок на такси. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей отрасли.

В банке ВТБ сообщили, что средний чек за поездку на такси в последний месяц осени составил 384 рубля, что на 3% ниже, нежели в августе. К ноябрю 2022 года цена поднялась на 25%. Средний чек клиентов «Тинькофф» оказался на уровне 343 рублей. Показатель упал на 8% к августу и поднялся на 21% к ноябрю прошлого года. Пользователям банка «Русский стандарт» поездка обходилась в среднем в 455 рублей (-4% к августу, +20% к ноябрю 2022 года).

В «ЯндексТакси» рассказали, что клиенты вышеуказанных кредитных организаций совершают менее 30% от всех транзакций.

Незадолго до этого сообщалось, что цены на такси в Москве утром 27 ноября поднялись до максимальных значений из-за сильного снегопада.

Ранее общественники призвали набирать в такси мигрантов, пока россияне находятся на СВО.